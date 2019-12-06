Temizlik Benim İşim 6 Aralık haftanın birincisi kim oldu?

TEMİZLİK Benim İşim 6 Aralık haftanın birincisi, yarışmacılar ve Kadir Ezildi'nin oylamasını tamamlamasının ardından netlik kazandı. Kadriye, Çağla, Emine, Büşra ve Nurdan'ın verdiği puanların ardından Temizlik Benim İşim 6 Aralık haftanın birincisi belli oldu. Peki, Temizlik Benim İşim 6 Aralık birincisi kim oldu? İşte, o detaylar

TEMİZLİK BENİM İŞİM 6 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Temizlik Benim İşim haftanın son gününde verilen puanlar şu şekilde oldu;

Hülya'nın Sevinç'e puanı 3 oldu.

Nurcan Sevinç'e 3 puan verdi.

Burçin'in Sevinç'e verdiği puan 3 oldu.

Ömrüm ise Sevinç'e 3 puan verdi.

Haftanın üçüncüsü olan isimler toplamda 17 puan alarak Nurcan ve Burçin oldu.

Haftanın 18 puan alarak ikincisi olan ilk isim Ömrüm, ikinci isim ise Hülya oldu.

Haftanın en iyi temizliğini yapıp 10 bin liranın sahibi olan isim Sevinç oldu.