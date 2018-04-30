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Telefon sapığı şoku! Savcılığa koştu

Sezercik lakaplı Sezer İnanoğlu’nun eski eşi Zeynep Yılmaz, telefon sapığını savcılığa şikayet etti. Kimliğine ulaşılan şahıs hakkında, cinsel taciz iddiasıyla dava açıldı.

Telefon sapığı şoku! Savcılığa koştu

Sezercik lakaplı Sezer İnanoğlu’nun eski eşi Zeynep Yılmaz, telefon sapığını savcılığa şikayet etti. Kimliğine ulaşılan şahıs hakkında, cinsel taciz iddiasıyla dava açıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:08
Telefon sapığı şoku! Savcılığa koştu
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SEZER İnanoğlu'nun eski eşi, ritüel yaşam terapisti Zeynep Yılmaz, artık rahat nefes alacak! Yılmaz, bir süredir kendisini telefonla rahatsız eden şahsın bulunması için savcılığa başvurdu. Savcılık, soruşturma sonucunda Selim G. adlı şahsa ulaştı.

BİLİRKİŞİ İNCELEDİ
Sabah'ın haberine göre, bilirkişi, Yılmaz'ın delil olarak sunduğu ses kayıtlarını inceledi. 34 yaşındaki Selim G.'nin Yılmaz'a sarf ettiği sözlerin cinsel taciz olduğu saptandı ve hakkında cinsel taciz iddiasıyla dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sezercik Lakaplı Sezer İnanoğluZeynep Yılmaz
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