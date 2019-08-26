Tekne vakasıyla skandala imza atmıştı! Başoğlu, bakın bu kez kiminle

YASAK aşkının ortaya çıkmasının ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten 2017 yılında boşanan Murat Başoğlu, bu sefer yine teknede yeni sevgilisiyle görüntülendi.Yeni sevgilisine gülücükler saçarak görülen Murat Başoğlu, kötü günlerini atlatmış gözüküyor.Yanındaki kız arkadaşıyla iddialara göre Yunan Adaları'nda tanıştı.Tanışıp sevgili olan ikili, Bodrum'a geçti.Çift, kiraladıkları teknelerinde deniz keyfi yaparken görüntülendi.Başoğlu sevgilisiyle teknede güneşlenirken birlikte selfie çekmeyi de ihmal etmedi.