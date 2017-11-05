Tecavüzcü Coşkun: 73 yaşındayım cinsel hayatım hala devam ediyor

YILLARCA oynadığı tecavüzcü rolüyle tecavüzcü Coşkun olarak anılan Coşkun Göğen, röportaj verdi.

"CİNSEL HAYATIM DEVAM EDİYOR"

73 yaşında olduğunu söyleyen tecavüzcü Coşkun, "Cinsel hayatım hala devam ediyor" diyerek yaşın cinsel hayat için o kadar da önemli olmadığını söyledi. Hayranlarının kendisini çok sevdiğini de belirten Coşkun, "Böyle rollerde oynmama rağmen seviliyorum." dedi.