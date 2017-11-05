Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.767
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0676
EURO
4.4971
6 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
6 Kasım 2017 Antalya -...
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
banner468

Tecavüzcü Coşkun: 73 yaşındayım cinsel hayatım hala devam ediyor

Tecavüzcü Coşkun lakabıyla bilinen Coşkun Göğen, verdiği röportajda, "73 yaşındayım cinsel hayatım hala devam ediyor." dedi

Tecavüzcü Coşkun: 73 yaşındayım cinsel hayatım hala devam ediyor

Tecavüzcü Coşkun lakabıyla bilinen Coşkun Göğen, verdiği röportajda, "73 yaşındayım cinsel hayatım hala devam ediyor." dedi

05 Kasım 2017 Pazar 15:36
Tecavüzcü Coşkun: 73 yaşındayım cinsel hayatım hala devam ediyor
banner404

YILLARCA oynadığı tecavüzcü rolüyle tecavüzcü Coşkun olarak anılan  Coşkun Göğen, röportaj verdi.

"CİNSEL HAYATIM DEVAM EDİYOR"

73 yaşında olduğunu söyleyen tecavüzcü Coşkun, "Cinsel hayatım hala devam ediyor" diyerek yaşın cinsel hayat için o kadar da önemli olmadığını söyledi. Hayranlarının kendisini çok sevdiğini de belirten Coşkun, "Böyle rollerde oynmama rağmen seviliyorum." dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TecavüzCoşkun Göğen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 5 Kasım 2017 Pazar
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 5 Kasım 2017 Pazar
İmparator olmak kolay değil! Kızı için oyuncakçı dükkanı satın aldı
İmparator olmak kolay değil! Kızı için oyuncakçı dükkanı satın aldı
Yatak görüntüleri ortaya çıkan gelin adayından şok!
Yatak görüntüleri ortaya çıkan gelin adayından şok!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim