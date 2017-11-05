Tecavüzcü Coşkun: 73 yaşındayım cinsel hayatım hala devam ediyor

YILLARCA oynadığı tecavüzcü rolüyle tecavüzcü Coşkun olarak anılan Coşkun Göğen, röportaj verdi.
"CİNSEL HAYATIM DEVAM EDİYOR"
73 yaşında olduğunu söyleyen tecavüzcü Coşkun, "Cinsel hayatım hala devam ediyor" diyerek yaşın cinsel hayat için o kadar da önemli olmadığını söyledi. Hayranlarının kendisini çok sevdiğini de belirten Coşkun, "Böyle rollerde oynmama rağmen seviliyorum." dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.