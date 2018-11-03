Tecavüz suçundan hapse girdi, evlenince tahliye edildi!

BÜLENT ERSOY

19 Eylül 1980'de evine gelen hakime hakaret edince tutuklanıp, İzmir Buca Cezaevi'nde özel bir bölüme yerleştirildi. 3 Kasım 1980 günü yapılan duruşmada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ersoy, daha sonra Kuşadası'nda bir gazeteciye saldırıp, makinesini kırdığı iddiasıyla Söke Cezaevi'ndeki kadınlar koğuşuna konuldu. Ersoy orada da 2 ay yattı..

2 DOĞUŞ Bir dönem sokaklarda kalarak çeşitli suçlara karıştığını itiraf eden Doğuş, 'ırza geçmek' suçundan 1993'te 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası kesinleşince Bayrampaşa Cezaevi'ne girdi.

4 ay kaldığı cezaevinde, tecavüz ettiği söylenen Pınar Cankır ile evlenince tahliye edildi..

3 ÖZTÜRK SERENGİL

1980'li yıllarda Libya'da ticaret yapan Öztürk Serengil, bir süre sonra dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanıp cezaevine konuldu..

4 İBRAHİM TATLISES

1987 yılında İzmir'de film yapan İbrahim Tatlıses, bazı sahneleri İzmir Fuarı içinde çekmek istedi. Daha önceden fuara giriş izni alınmadığı için polis, çekim ekibini fuara sokmadı. Buna çok sinirlenen Tatlıses ile polisler tartıştı. İbo, emniyet görevlilerine hakaret ettiği için tutuklanıp, Buca Cezaevi'nde 16 gün hapis yattı..

5 SERDAR ORTAÇ

Şarkıcı Serdar Ortaç 1999 yılında askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan 54 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde kalmıştı..

6 EBRU ŞALLI 1999 yılıda kokain kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ardından tutuklanarak Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde 15 gün kaldı..

7 GÖKHAN ÖZEN Kuaför Mehmet Gülsüm'ün kaçırılarak dövülmesi olayına karıştığı için 2 ay cezaevinde kaldı. Şikayetin geri alınması üzerine tahliye olan Gökhan Özen'in yargılanması sürdü.

Sonunda mahkeme Özen'i, suçu teşvik ettiği ve eylemi gerçekleştiren kişilere cipini verdiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak ceza 10 aya düşürüldü. Şarkıcının ilk suçu olması nedeniyle bu cezası da 5 yıl süreyle ertelendi..

8 CENGİZ İMREN

Şarkıcı Cengiz İmren, 2003 yılında bir çeteye yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı..

9 BURHAN ÇAÇAN

1991 yılında Hafta Sonu dergisinde yayımlanan 'Dobra Dobra' köşesi için yapılan röportajında İbrahim Tatlıses'e hakaret eden Burhan Çaçan, Tatlıses kendisinden davacı olunca, kısa süre de olsa Sağmalcılar Cezaevi'nde kalmıştı..

10 HALUK LEVENT Haluk Levent, 1997'de, on yıl öncesine ait 3 milyon liralık karşılıksız çek nedeniyle tutuklandı. Sanatçı, Adana E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Oradan da Metris Cezaevi'ne nakledildi. Levent tam 9 ay 15 gün hapis yattı..

11 KENAN KALAV

Yıldızının en parladığı dönemde uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla İspanya'da tutuklanan Kenan Kalav, yıllarca hapiste kaldı..

12 TUĞBA ÖZAY

Yaşar Öz'ün adamlarından Abdülcabbar Kibaroğlu'nu, sevgilisi Akın Büyükoğlu'nu vurması için azmettirdiği suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğba Özay, tutuklanıp Üsküdar'daki Paşakapısı Kadın Kapalı İnfaz Kurumu'na konulmuştu..

13 DENİZ SEKİ Uyuşutrucu kullanmak ve kullananlara temin etmek için bulundurmak suçundan 24 Şubat'ta tutuklanan ünlü şarkıcı Deniz Seki Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne gönderildi.

İlk gecesini müşahede odasında geçiren ünlü şarkıcı, ertesi gün koğuşa yerleştirildi..

14 AFİFE JALE Afife Jale, kokain kullandığından ve sahneye Türk kadınlarının çıkması yasaklandığı için defalarca gözaltına alındı, kimi zaman tutuklanıp cezaevinde yattı. Sonunda da ölümü kokain yüzünden oldu.

Afife Jale hayata yapayalnız bir eroinman olarak akıl hastanesinde veda etti. Cenazesi yalnız ve sessizce defnedildi..

15 YILMAZ GÜNEY

Yılmaz Güney, 1974 yılında Yumurtalık Savcısı'nı öldürme suçundan, 18 yıla mahkum oldu. 1981 sonunda izin alarak ayrıldığı Isparta Cezaevi'ne dönmeyip, yurtdışına kaçtı ve Fransa'ya sığındı. Güney 9 Eylül 1984'te Paris'te öldü..

16 KUZEY VARGIN

1968 yılında bir kavga sırasında kendisine kafa atan Salih Güney'i bıçaklayan aktör Kuzey Vargın, 1973 yılına kadar hapiste kaldı. O yıl çıkarılan genel afla özgürlüğüne kavuştu..