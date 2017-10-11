Taze damat Rüzgar Erkoçlar, komşusuyla birbirine girdi

RÜZGAR Erkoçlar, iki yıldır birlikte olduğu Tuğba Beyazoğlu ile 27 Eylül'de evlenmişti. Rüzgar Yeni evlerine eşya taşırken yolu kapatan Rüzgar, komşusuyla kavga etti.
MAHALLELİ KAVGAYI İZLEDİ
Rüzgar Erkoçlar, yeni evine eşyaları taşırken yolu kapattığı gerekçesiyle bir mahalle sakiniyle tartıştı. Çok gergin görünen Rüzgar'ı eşi Tuğba sakinleştirdi. Yükselen seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri de camlara çıkarak kavgayı izledi.
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