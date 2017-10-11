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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Taze damat Rüzgar Erkoçlar, komşusuyla birbirine girdi

Geçtiğimiz haftalarda rüya gibi bir düğünle evlenen Rüzgar Erkoçlar, yeni evine eşya taşırken komşusuyla birbirine girdi. Mahalleli, camlardan kavgayı izledi

Taze damat Rüzgar Erkoçlar, komşusuyla birbirine girdi

Geçtiğimiz haftalarda rüya gibi bir düğünle evlenen Rüzgar Erkoçlar, yeni evine eşya taşırken komşusuyla birbirine girdi. Mahalleli, camlardan kavgayı izledi

11 Ekim 2017 Çarşamba 08:08
Taze damat Rüzgar Erkoçlar, komşusuyla birbirine girdi
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RÜZGAR Erkoçlar, iki yıldır birlikte olduğu Tuğba Beyazoğlu ile  27 Eylül'de evlenmişti. Rüzgar Yeni evlerine eşya taşırken yolu kapatan Rüzgar, komşusuyla kavga etti.

MAHALLELİ KAVGAYI İZLEDİ

Rüzgar Erkoçlar, yeni evine eşyaları taşırken yolu kapattığı gerekçesiyle bir mahalle sakiniyle tartıştı. Çok gergin görünen Rüzgar'ı eşi Tuğba sakinleştirdi. Yükselen seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri de camlara çıkarak kavgayı izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rüzgar ErkoçlarKavga
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