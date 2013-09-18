Tayfur'a büyük ilgi

TÜRKİYE'NİN ünlü ses sanatçılarından Ferdi Tayfur'un yeğeni olan ve gerek fiziği gerekse sesi ile amcasına benzerliği oldukça dikkat çeken Aydoğan Tayfur, Platinium İnşaat Sahibi Atilla Alşaç'ın davetlisi olarak Alanya'ya geldi. Alsaç, Aydoğan Tayfur ve arkadaşları ile önceki gece, Alanya sokaklarını turladılar. Akşam erken saatlerde Avcı Restoran'da başlayan eğlence turu, Memos Bar ve Çengi Bar da devam etti. Gece geç saatlere kadar devem eden eğlence de Tayfur, konuk olduğu mekanlarda istekleri kırmayarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Gece; Atilla Alsaç, Ramazan Kılınçay ve Aydoğan Tayfur üçlüsünün Memos ziyareti ile sona erdi.







DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.