‘Tay tay’ dedi bir milyonu geçti

İZMİR'Lİ şarkıcı Eylül Metin, uzun bir aranın ardından çıkardığı beş şarkılık ‘Tay Tay’ adlı maxi single ile müzik ve eğlence sektörüne yeniden giriş yaptı. Single ile aynı adı taşıyan çıkış parçası ‘Tay Tay’, 10 gün gibi kısa sürede internet ortamında 1 milyon 400 bin kez izlendi. Barış Müzik etiketi ile çıkan Tay Tay'ın klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi.