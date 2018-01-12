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Tatlıses'in evlilik teklif ettiği eski eşten yanıt geldi

2013 yılında boşandığı İbrahim Tatlıses'in yeniden evlenmeyi düşündüğü Ayşegül Yıldız, "Bu konuda olumlu düşüncelere sahip değilim" diyerek kapıları kapattı

Tatlıses'in evlilik teklif ettiği eski eşten yanıt geldi

2013 yılında boşandığı İbrahim Tatlıses'in yeniden evlenmeyi düşündüğü Ayşegül Yıldız, "Bu konuda olumlu düşüncelere sahip değilim" diyerek kapıları kapattı

12 Ocak 2018 Cuma 18:54
Tatlıses'in evlilik teklif ettiği eski eşten yanıt geldi
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ÜNLÜ şarkıcı İbrahim Tatlıses, Show TV'de yayınlanan Seda Sayan'la programına açıklamalarda bulundu. Tatlıses ile Ayşegül Yıldız yeniden evlenebileceğinin sinyalini verdi.

AYŞEGÜL YILDIZ'DAN CEVAP VAR

Tatlıses'in bu çıkışı sonrası tüm gözler Ayşegül Yıldız'a çevrildi. Sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayan Yıldız, " İbrahim Bey'e saygım sonsuz, sevgim de artık çok daha farklı boyuttadır. Kendisi çok iyi bir baba olmakla birlikte bu saatten sonra da 'tek' ortak noktamız evladımız Elif Ada'dır ve tekrar evlenmemiz söz konusu değildir. Boşandığımız andan itibaren de benim için o sayfa bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Ama her zaman temenni ettiğim gibi kendisinin sağlıklı, huzurlu mutlu olması en büyük temennimdir" ifadelerini kullandı.
TATLISES NE DEMİŞTİ?

İmparator lakaplı türkücü, telefonla bağlandığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben artık İzmirliyim. Ben İzmir'i sevdim o da beni sevdim. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem. Küstüm oaraya, beni küstürdüler. Beni vurdular, beni vurana beddua etmedim. Demek ki yaradan bana böyle bir ceza verdi. İsyan da etmem şikayet de etmem.
Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Şarkı söylemeyi özlüyorum. Sesim paslanmış vaziyette... Şarkı söylemek için Allah'a dua ediyorum. Evlenmeyi düşünüyorum. Elif'in annesi (Ayşegül Yıldız) olabilir. Önemli tekliflerim olabilir. Aydemir Akbaş 4 kez boşanıp, 5 kez evlendi.
Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifim olacak. Aşık değilim ama evlenmek istiyorum. Kendisine bu teklifimi daha önce sunmadım. Televizyon ekranlarından ona teklif ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesEvlilik Teklifi
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