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Tatlıses'i isyan ettiren kare: Benim orada ne işim var

İbrahğim Tatlıses, Kuzey Irak'ta oy kullanırken yapılan photoshoplu resimlerine Instagram'dan isyan etti: Benim orada ne işim var?

Tatlıses'i isyan ettiren kare: Benim orada ne işim var

İbrahğim Tatlıses, Kuzey Irak'ta oy kullanırken yapılan photoshoplu resimlerine Instagram'dan isyan etti: Benim orada ne işim var?

02 Ekim 2017 Pazartesi 16:11
Tatlıses'i isyan ettiren kare: Benim orada ne işim var
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KUZEY Irak'ta yapılan referandum oylamasının ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğraflardan biri  İbrahim Tatlıses'in oy kullanırken çekilen fotoğrafıydı. Yayınlanan fotoğrafta Tatlıses'in, photoshopla üzerinde oynanmış olan sandığa oy atarken poz verdiği görülüyordu. Tatlıses bu fotoğraf isyan etti.

"BENİM ORADA NE İŞİM VAR?"

İbrahim Tatlıses, üzerine onlarca yorum yapılan fotoğraf hakkında resmi  Instagram hesabından adeta ateş püskürdü. Tatlıses, "Benim orada ne işim var?" dedi.

"NE YAPMAK İSTEDİĞİNİZİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"

"Akıl var, mantık var;  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim  Irak Referandumunda ne işim var." diyen Tatlıses, fotoğrafın orjinaliyle birlikte yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu: "Ben doğruları kanıtlamaktan bıktım, bazı boş insanlar photoshop yapıp, insanları kandırmaktan, bana saldırmaktan bıkmadı. Güzel kardeşlerim bilin istedim; 16 Nisan Anayasa Referandumunda oy kullanırken paylaştığım fotoğrafa, bazı kendini bilmezler photoshop yapıp  Irak Referandumu'nda oy kullanmışım gibi göstermiş. Akıl var, mantık var;  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim  Irak Referandumunda ne işim var...!!! Yalan, dolan bile bir zeka gerektiriyor işte, yazık!!! Arkadaşlar ben tam birbuçuk senedir İzmirdeyim bunu herkes biliyor ne yapmak istediğinizi de anlamış değilim."

İşte  İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı:

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Anahtar Kelimeler:
İbrahğim TatlısesKuzey Irak
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