Tatildeki Beren Saat'in keyfi yerinde!

2014’te evlendiği Kenan Doğulu ile boşanacağı iddia edilen Beren Saat tatile çıktı

Tatildeki Beren Saat'in keyfi yerinde!
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KENDİSİNE yakın dostu Esra Dermancıoğlu eşlik ediyor. İkili önceki gün Çeşme’deki Esnaf on the Beach’te denize girdi. Yemeğe oturduklarında Esra Dermancıoğlu çalan müziğe dayanamayıp başına geçirdiği püsküllü şapkayla dans etmeye başladı. Garsonlardan birini partner olarak seçip çılgın figürler sergiledi. Beren Saat de bu sırada ritm tutup alkışladı.

 
Ardından bu anları telefonuyla kaydetti. Kenan Doğulu ise konserden konsere koşturuyor. Popçu, kardeşi Canan ve ağabeyi Ozan Doğulu ile İspanya ve İtalya kıyılarını kapsayan bir tekne turuna çıkacak. Beren Saat ile Kenan Doğulu evlendikleri günden bu yana hiç yalnız tatil yapmamıştı.
 

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