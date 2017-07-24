HER zaman çocukları ile birlikte görmeye alışık olduğumuz Çağla Şikel bu sefer yalnızdı. Akmerkez'in alt katındaki banka şubesine gelen Şıkel, çıkışta objektifimize gülerek el salladı.Ünlü model, çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte Bodrum’da oldukça keyifli bir tatil yaptığını belirtti.Kuzey ve Uza sorulduğunda "Tatil sırası babalarında. Çocuklar onunla birlikte Çeşme’de tatil yapıyor. Ben de bu fırsatı değerlendirip bir hafta kafamı dinlemek için yurt dışına çıkacağım” diyen Çıkel, alışverişine devam etti.
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