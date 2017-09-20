Tarkan ve Pınar Tevetoğlu hakkında açıklama geldi

TARKAN'IN geçen yıl evlendiği Pınar Tevetoğlu'nun hamile olduğu bazı TV programları ve gazeteler tarafından dün iddia edilmişti. O iddiaların ardından Tarkan’ın menajerlik ofisi çıkan yalan haberler karşısında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Pınar Tevetoğlu’nun hamile olmadığı ve bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı söylendi
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