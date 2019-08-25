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Tarkan otele yerleşiyor

Tarkan, Harbiye Açıkhava'da 20-27 Eylül tarihleri arasında 6 konser verecek. Tarabya'da oturan Tarkan provalara ve konsere zamanında yetişebilmek için bir haftalığına Harbiye'deki Hilton Oteli'ne yerleşecek

MAGAZİN 25.08.2019, 11:38 25.08.2019, 11:41 Enes Subaşı
Tarkan otele yerleşiyor
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OTELİN kral dairesi Tarkan, eşi ve kızları Liya için hazırlanıyor. Tarkan'a özel, ışık geçirmeyen perde, yürüme bandı, masaj yatağı ve meditasyon köşesi hazırlanıyor. 7 günlük biletleri tükenen pop yıldızının konser sayısını 10'a çıkarması bekleniyor.

Tarkan 35 bin adet bilet sattı, toplam kazancı 6 milyon TL'yi bulacak.
 

#Tarkan #Otel #Harbiye Açıkhava
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