Tarkan otele yerleşiyor

OTELİN kral dairesi Tarkan, eşi ve kızları Liya için hazırlanıyor. Tarkan'a özel, ışık geçirmeyen perde, yürüme bandı, masaj yatağı ve meditasyon köşesi hazırlanıyor. 7 günlük biletleri tükenen pop yıldızının konser sayısını 10'a çıkarması bekleniyor.

Tarkan 35 bin adet bilet sattı, toplam kazancı 6 milyon TL'yi bulacak.

