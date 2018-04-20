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Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
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Tarkan'ın soyadını reddeden kadın! Mahkemeye başvurdu

Üç yıl önce Tarkan'ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu ile boşanan Birsel Tevetoğlu, "Kızım büyüdü. Tevetoğlu soyadını kullanmak istemiyorum" diyerek yeni bir dava açtı

Tarkan'ın soyadını reddeden kadın! Mahkemeye başvurdu

Üç yıl önce Tarkan'ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu ile boşanan Birsel Tevetoğlu, "Kızım büyüdü. Tevetoğlu soyadını kullanmak istemiyorum" diyerek yeni bir dava açtı

20 Nisan 2018 Cuma 10:15
Tarkan'ın soyadını reddeden kadın! Mahkemeye başvurdu
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ÜNLÜ sanatçı Tarkan'ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu (48) ile eski eşi Birsel Tevetoğlu (38) anlaşmalı olarak üç yıl önce boşandı. Boşandığı eşinin soyadını üç yıl kullanan Birsel Tevetoğlu, yeni bir dava açarak "Tevetoğlu" soyadını kullanmak istemediğini belirtti.

MAHKEME VELAYETİ ANNEYE VERDİ
Hakan Tevetoğlu üç yıl önce anlaşmalı olarak Birsel Tevetoğlu'na boşanma davası açmıştı. Evliliklerinden 2009 doğumlu "Gizem" adında bir kızları bulunduğunu belirten Hakan Tevetoğlu'nun avukatı Müşerref Seko, "Her geçen gün birbirlerinden uzaklaşan Tevetoğlu çifti evliliklerini sürdüremeyecek duruma gelmiştir. Taraflar arasında baş gösteren geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkânsız hale getirmiştir" dedi. Mahkeme anlaşmalı boşanma protokolü gereği müşterek çocuğun velayetini Birsel Tevetoğlu'na verdi.

ÜÇ YIL SONRA VAZGEÇTİ
Hakan Tevetoğlu'nun ayrıca her ay müşterek çocuğa 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verildi. Tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi-manevi tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı menkul ya da gayrimenkul talebinde bulunmadı. Birsel Tevetoğlu, boşandığı eşinin soyadını kullanmak istedi. Aradan 3 yıl geçtikten sonra Birsel Tevetoğlu, bu defa kocasının soyadını kullanmak istemediğini belirterek eski eşi Hakan Tevetoğlu'na bir dava daha açtı.

"KIZIM BÜYÜDÜ, TEVETOĞLU SOYADINI İSTEMİYORUM"
Eski eşiyle 2 Temmuz 2005'te evlendiğini, bu evlilikten müşterek bir kızlarının olduğunu dava dilekçesinde anlatan Birsel Tevetoğlu, "Boşandıktan sonra davalının da rızasıyla belirli bir süre 'Tevetoğlu' soyadını kullandım. Ancak kızımın büyümüş olması ve çevremde de 'Keser' soyadıyla tanındığım için bu davayı açtım. Nüfusa kayıtlı 'Tevetoğlu' soyadının kaldırılarak 'Keser' soyadımın kullanılmasını ve nüfusa kayıt edilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan TevetoğluBirsel Tevetoğlu
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