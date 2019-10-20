Tarkan'ın kızı Liya'nın yüzü ilk kez göründü
Tarkan, 1,5 yaşındaki kızı Liya ile olan bir pozunu Instagram'da paylaştı. Liya'nın yüzü ilk defa bu kadar net görüldü. Tarkan fotoğraflarda genel olarak kızının yüzünü net göstermemeyi tercih ediyor.
MAGAZİN 20.10.2019, 21:09
TARKAN Tevetoğlu ve kızı Liya Tevetoğlu, baba-kız bir pazar pozu verdiler. Tarkan'ın "İyi pazarlar" notuyla paylaştığı fotoğraf, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
Liya'nın yüzünün tam karşıdan olmasa da ilk defa bu kadar net olduğu fotoğraf 1 saatte 300 bine yakın beğeni aldı.
Liya Tevetoğlu kimdir?
Tarkan Tevetoğlu ve Pınar Tevetoğlu çiftinin kızı olan Liya 14 Temmuz 2018'de Almanya'nın Moers kentinde dünyaya gelmişti.
1 yıl 3 aylık olan Liya geçtiğimiz Temmuz'da 1 yaşına basmıştı. İlk yaş günü partisini Tarkan'ın da doğup büyüdüğü Alzey'de kutlayan çift, bu kutlama için yaklaşık 150 bin TL harcamıştı.
Tarkan, Liya'nın fotoğraflarını genelde profilden ya da arkadan paylaştığı için yüzü henüz net görülmemişti.
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