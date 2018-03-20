Tarkan'ın kapısına dayandılar!

TARKAN'IN 20 sene önce temellerini attığı Meksika’daki şöhretinin rüzgârı devam ediyor.

BURSA VE ANTALYA’YI SOLLADI

Dijital müzik platformu Spotify’ın aylık dinlenme rakamlarına göre Mexico, başta Bursa ve Antalya olmak üzere birçok kenti geride bırakarak İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü şehir oldu.

KONSER TALEBİ GELDİ...

Meksika'da en son 2009’da konserlere ve TV programlarına katılan Tarkan’ın gördüğü ilgi üzerine harekete geçen organizatörler konser için sözlü onay aldılar.

Güvenlik önlemi ve ücret şartları karşılanırsa Megastar, önümüzdeki yıl Meksika’nın başkenti Mexico City’de hayranlarıyla buluşacak.

KIZ BABASI OLUYOR

HT Magazin'de yer alan habere göre, eşi Pınar Tevetoğlu dört aylık hamile olan Tarkan, kız babası olacak.

Nazardan çekindiği için çocuğunun cinsiyetini açıklamadığı öğrenilen Megastar’ın bebeğinin cinsiyetini yakın çevresi doğruladı.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile baba olacağını takipçileriyle paylaşmıştı