Tarkan'ın dillerden düşmeyen şarkısı, çalıntı çıktı

BEYAZ TV'de Söylemezsem Olmaz programına bağlanan usta sanatçı Ayşe Mine, Tarkan'ın şarkısının kendi şarkısıyla birebir benzemesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Ayşe Mine, "Şarkı benziyor ama Tarkan'ın haberi yoktur. Bunda Tarkan'ın hatası yok." dedi.
"TARKAN'IN SUÇU YOK"
Ayşe Mine yaptığı açıklamalarda "Cengiz Tekin'in bestesini birebir almışlar. Bunda Tarkan'ın suçu yok. Şarkıyı yapanlar Tarkan'a yazık etti." diyerek besteciyi suçladı.
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