Tarkan'dan UNESCO'ya çağrı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan, yüzlerce kuş ve canlı türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için bir çağrı da şarkıcı Tarkan'dan geldi.