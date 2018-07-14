ÜNLÜ şarkıcı Tarkan baba oldu.
45 yaşındaki müzisyen, doğum sancıları başlayan eşi Pınar Tevetoğlu'nu apar topar hastaneye kaldırdı.
Megastar, babalık sevincini sosyal medyadan böyle duyurdu:
"Kızımız “Liya” dünyaya geldi :)
Güneş gibi doğdu hayatımıza.
Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz..."
Tarkan ile Pınar Tevetoğlu’nun, kızlarının Almanya-Moers’deki Bethanien Hastanesi’nde doğduğu belirtildi.
Pınar Dilek ile Tarkan beş yıllık birlikteliklerinin ardından 2016 yılının mayıs ayında Megastar'ın Tarabya'daki villasında gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti.