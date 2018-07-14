ÜNLÜ şarkıcı Tarkan baba oldu.

45 yaşındaki müzisyen, doğum sancıları başlayan eşi Pınar Tevetoğlu'nu apar topar hastaneye kaldırdı.

Megastar, babalık sevincini sosyal medyadan böyle duyurdu:

"Kızımız “Liya” dünyaya geldi :)

Güneş gibi doğdu hayatımıza.

Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz..."



Tarkan ile Pınar Tevetoğlu’nun, kızlarının Almanya-Moers’deki Bethanien Hastanesi’nde doğduğu belirtildi.

Pınar Dilek ile Tarkan beş yıllık birlikteliklerinin ardından 2016 yılının mayıs ayında Megastar'ın Tarabya'daki villasında gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti.