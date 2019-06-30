Tarkan ameliyat oldu

Tarkan, dün ameliyat oldu

Tarkan ameliyat oldu
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SESİNE ve uykusuna etki eden tiroid nodülü nedeniyle operasyon geçiren sanatçının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Prof. Dr. Mete Düren tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yapılan ameliyatın başarılı geçtiği belirtildi. Megastarın bugün taburcu olup Almanya’ya gideceği öğrenildi.. Sesine ve uykusuna etki eden tiroid nodülü nedeniyle operasyon geçiren sanatçının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Prof. Dr. Mete Düren tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yapılan ameliyatın başarılı geçtiği belirtildi. Megastarın bugün taburcu olup Almanya’ya gideceği öğrenildi.

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