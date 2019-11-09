Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden duygusal paylaşım
Tarık Ünlüoğlu, geçen ay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Gülenay Kalkan, eşinin vefatının 40. gününde paylaşımda bulundu.
MAGAZİN 09.11.2019, 20:34
USTA oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, eşinin vefatının 40. gününde duygusal bir paylaşım yaptı.
'Sensiz 40. gün...'
Gülenay Kalkan, eşinin 'Anlatamıyorum' şiirini seslendirdiği ve birlikte fotoğraflarının yer aldığı bir kolajdan oluşan video ile eşinin ölümünün 40. gününü andı. Kalkan, Instagram'da yaptığı paylaşıma, "40. gün... Sensiz" notunu düştü.
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