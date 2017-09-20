Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül boşandı mı?

7,5 aylık hamile eşi Asya Engin’den ayrıldığı iddia edilen Barış Üregül hakkındaki bu iddialara yanıt verdi. Asya Engin’in sosyal medya hesaplarından eşiyle yer aldığı fotoğrafları kaldırması da iddiaları güçlendirmişti. Duymayan Kalmasın’a konuşan Barış Üregül, ayrılıkla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

“Ayrılık haberleri nereden çıktı bilmiyorum… Reklam yapmayı sevmediğimiz için böyle ortak bir karar aldık. Ben de sosyal medya hesabımı kapattım. Reklam olmasın diye fotoğraflarımızı kaldırmış olmamızın ayrılık olarak yorumlanması tuhaf.”