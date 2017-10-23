Tarık Akan'ın ölmeden önceki son isteği yerine getirildi

YEŞİLÇAM'IN efsane oyuncusu Tarık Akan geçen yıl mücadele verdiği akciğer kanserine yenilmiş ve 16 Ekim'de aramızdan ayrılmıştı. Vefatından önce usta oyuncunun hasta yatağındayken oğlu Barış Üregül ve nişanlısı Asya Engin'e bir torun vasiyetinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN HAREKETE GEÇMİŞLERDİ

Tarık Akan'ın vasiyetini ölümünün hemen ardından yerine getirmek için harekete geçen oğlu ve müstakbel gelini geçen şubat ayında evlenmiş, kısa süre sonra da çiftten bebek haberi gelmişti.

KIZ ÇOCUKLARI OLDU, 'GECE' İSMİNİ VERDİLER

Hamilelik günlerini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden Asya Engin, geçen hafta planlanan tarihten 12 gün önce sancıları artınca apar topar doğuma alındı. Bir kız bebek dünyaya getiren Asya Engin, eşi Barış Üregül'le kızlarına Gece adını verdi.