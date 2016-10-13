Tarifsiz mutluluk

13 Ekim 2016 Perşembe 16:02
ALANYA Huzurevi sakinlerinden olan eski muhabir Cemal Yılmaz, geçtiğimiz günlerde renkli bir sürprizle karşılaştı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, Cemal amcaya unutamayacağı bir gün yaşattılar. Önce huzurevinde ziyaret yapıp doğum günü pastası ile kutlama yapan öğrenciler, ardından Cemal amcayı da alarak şehir turu yaptırdılar. İskelede gezen ve çay bahçesinde vakit geçiren Cemal amca, öğrencilere bu güzel sürprizi için teşekkür etti.
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Son Güncelleme: 13.10.2016 16:04