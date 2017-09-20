Tanju Çolak oğlunun mürüvvetini yasak yüzünden göremedi

BİR dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giyen Tanju Çolak, Haziran’da çek-senet mafyasına yönelik soruşturmada gözaltına alınmış ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Çolak bu yüzden ABD’de evlenen oğlu Anıl’ın düğününe gidemedi. Emily adlı sevgilisiyle geride bıraktığımız pazar günü Maryland’deki Ceresville Mansion’da dünya evine giren Anıl ne yazık ki bu mutlu gününü buruk kutladı. Düğününde ailesinden kız kardeşi Melis bulunurken babası Tanju Çolak hakkındaki yurt dışına çıkma yasağı yüzünden oğlunun bu mürüvvetini göremedi.
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