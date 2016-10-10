Tanışma kokteyli Filika'da

Kleopatra Plajı'nın nezih mekanlarından olan Filika Restoran, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla ÇYDD tarafından düzenlenen tanışma kokteyline ev sahipliği yaptı

ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi, Filika Restoran'da yeni eğitim ve öğretim yılı için tanışma kokteyli organize etti. Kokteyle çok sayıda dernek üyesi ve davetli katıldı. Derneğin Alanya Şube Başkanı Nilgün Özcan, yaptığı açılış konuşmasında aydınlık Türkiye vurgusu yaptı. Oldukça kalabalık bir davetli topluluğu önünde gerçekleşen kokteylde canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşandı. Yeni dönemin oldukça başarılı geçeceğine inandıklarını söyleyen dernek yöneticileri, katılımcılara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.



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