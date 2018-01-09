Tamirci çağıran Selda Bağcan, kasayı kontrol edince karakola koştu

ÜNLÜ sanatçı Selda Bağcan'ın İstanbul Unkapanı'ndaki 'Majör Müzik' isimli firması soyuldu.

8 BİN EURO'SU ÇALINDI

Yaptığı müzikle dünya çapında tanınan bir isim olan Selda Bağcan geride bıraktığımız günlerde hırsız şoku yaşadı. Sabah'ın haberine göre, Bağcan'ın ofisindeki kasası açılarak 8 bin eurosu çalındı.

HER ŞEY TAMİRCİ ÇAĞIRMASI İLE BAŞLADI

Fatih Polis Merkezi'ne olay sonrasında başvuruda bulunan Selda Bağcan hırsızlık olayının nasıl yaşandığını şöyle anlattı: "Ofisteki bilgisayar bozulduğu için tamirci çağırdım, tamirci genç işini bitirip ofisten ayrıldıktan bir süre sonra kasanın açılmış olduğunu gördüm."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Selda Bağcan'ın ihbarı üzerine harekete geçen polis verilen eşkal üzerinden soruşturma başlattı.