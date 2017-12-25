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Taktırdığı altın dişi, takipçilerinin gözüne soktu

Ünlü isimler arasında moda olan altın diş akımına Rita Ora da katıldı. Ünlü şarkıcı, taktırdığı altın dişini sosyal medyadan takipçilerine gösterdi

Taktırdığı altın dişi, takipçilerinin gözüne soktu

Ünlü isimler arasında moda olan altın diş akımına Rita Ora da katıldı. Ünlü şarkıcı, taktırdığı altın dişini sosyal medyadan takipçilerine gösterdi

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:15
Taktırdığı altın dişi, takipçilerinin gözüne soktu
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ESKİDEN denizciler ağzına mutlaka bir altın diş taktırırmış. Hani olur da evinden uzakta bir yerde vefat ederse ve parasız kalırsa, ağzındaki dişi satıp cenaze masraflarını karşılasınlar diye… Günümüzde ise sadece denizciler değil, köyde yaşayan yaşlı amcalar, teyzeler de paralarını dişe yatırıyor.

ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA MODA OLDU

Bir de yatırım için değil, tamamen marjinal olma adına taktırılan altın dişler var. Bunun örneklerini daha önce Madonna, Rihanna, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Lady Gaga, Charlie Sheen ve Justin Bieber'da görmüştük. Geçtiğimiz yıl ise ünlü model Kendall Jenner'ın kaplama yerine iki dişini çektirerek yerine altın diş taktırması yılın en konuşulan konusu olmuştu.

"ÇÜRÜK DİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Dün ise, ünlü şarkıcı Rita Ora yeni altın dişini Instastroy'den paylaştı. Muhtemelen Kendall gibi cesur davranmadı ve kaplama yaptırdı. Paylaşımı, sosyal medyada takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Kimi beğenirken, kimi de "Çürük diş gibi görünüyor" demekten kendini alamadı.

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Rita OraMagazin
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