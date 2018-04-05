Takipçisine telefon hediye etti

SOSYAL medya üzerinden yaptığı canlı yayında yönelttiği soruya en hızlı doğru cevabı veren ilk takipçisine telefon hediye eden Alişan, sevenlerini mutlu etti.
Babasının Nişantaşı’ndaki restoranında gerçekleştirdiği olayda canlı yayın için nişanlısından yardım alan Alişan, gelen cevaplar karşısında oldukça neşelendi.
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