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Takipçisine telefon hediye etti

Türkücü Alişan, instagram hesabını ziyaret eden hayranlarından şanslı bir takipçisine akıllı telefon hediye etti.

Takipçisine telefon hediye etti

Türkücü Alişan, instagram hesabını ziyaret eden hayranlarından şanslı bir takipçisine akıllı telefon hediye etti.

05 Nisan 2018 Perşembe 09:01
Takipçisine telefon hediye etti
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SOSYAL medya üzerinden yaptığı canlı yayında yönelttiği soruya en hızlı doğru cevabı veren ilk takipçisine telefon hediye eden Alişan, sevenlerini mutlu etti.

Babasının Nişantaşı’ndaki restoranında gerçekleştirdiği olayda canlı yayın için nişanlısından yardım alan Alişan, gelen cevaplar karşısında oldukça neşelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkücü AlişanAkıllı Telefon
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