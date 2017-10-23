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Takipçisinden genç oyuncu Serel Yereli'ye ayar!

Serel Yereli'nin 'yetimler takipleşiyor' hashtag'i ile paylaştığı fotoğraf genç oyuncunun takipçisini kızdırdı

Takipçisinden genç oyuncu Serel Yereli'ye ayar!

Serel Yereli'nin 'yetimler takipleşiyor' hashtag'i ile paylaştığı fotoğraf genç oyuncunun takipçisini kızdırdı

23 Ekim 2017 Pazartesi 15:09
Takipçisinden genç oyuncu Serel Yereli'ye ayar!
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YERELİ, kendisini 'Yetimler takipleşiyor.. Epey güzel bir mizah olmuş, gerçekten' sözleriyle eleştiren takipçisine oldukça sert bir yanıt verdi. "Gerizekalı mizah bizim sanane! İkimizin de babası aynı zamanda öldü, beraber atlattık bu durumları... İkimiz de yetimiz! Esprisini de yaparım sanane!"

Serel Yereli'nin sözlerinin altında kalmayan takipçisi ise genç oyuncuya 'büyü artık' önerisinde bulundu...

"Özenle seçilmiş kelimler, büyümeyi dene. Olmadı sadece olgunlaş... sosyal medyada marjinal pozlar vermek yerine, insanlarla iletişimini iyileştirerek kendini insanlara anlatmaya çalış. Çocuklaşmak ve çocuk kalmak aynı şey değil"

Serel Yereli kısa bir süre sonra fotoğrafını yorumlara kapattı!

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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli
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