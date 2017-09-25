Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102383
ALTIN
146.345
DOLAR
3.5155
STERLİN
4.7398
EURO
4.1762
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Takımı yenilgiye uğrayan Caner'e bir gol de Asena'dan geldi

Sunucu Asena Atalay, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra eski eşi Caner Erkin'e program açılışında imalı bir göndermede bulundu

Takımı yenilgiye uğrayan Caner'e bir gol de Asena'dan geldi

Sunucu Asena Atalay, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra eski eşi Caner Erkin'e program açılışında imalı bir göndermede bulundu

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:32
Takımı yenilgiye uğrayan Caner'e bir gol de Asena'dan geldi
banner404

KANAL D ekranlarında yayınlanan Magazin D Pazar programının sunucusu Asena Atalay, canlı yayın açılışında "Valla ben bugün çok keyifliyim. Sizi bilemeyeceğim. Neyse yine de keyifli bir pazar diliyorum." dileyerek eski eşi  Caner Erkin'e gönderme yaptı.

CANLI YAYINDA GÖNDERME YAPTI

Derbide Fenerbahçeli taraftarlar top  Caner Erkin'in ayağına geldiğinde yoğun protestoda bulunmuştu.  Beşiktaş'ın 2-1 yenilgiye uğramasından büyük bir mutluluk duyan Asena Atalay, eski eşine göndermede bulunmadan edemedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sarı LacivertlilerCaner ErkinFener BahçeFenerbahçeBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşim Salkım’a bir yanıt da Hilal Cebeci’den geldi
Yeşim Salkım’a bir yanıt da Hilal Cebeci’den geldi
Emine Ün’den anne kız selfiesi
Emine Ün’den anne kız selfiesi
Nurgül'ün erkek kardeşini gören "yok artık" dedi
Nurgül'ün erkek kardeşini gören "yok artık" dedi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim