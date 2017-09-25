Takımı yenilgiye uğrayan Caner'e bir gol de Asena'dan geldi

KANAL D ekranlarında yayınlanan Magazin D Pazar programının sunucusu Asena Atalay, canlı yayın açılışında "Valla ben bugün çok keyifliyim. Sizi bilemeyeceğim. Neyse yine de keyifli bir pazar diliyorum." dileyerek eski eşi Caner Erkin'e gönderme yaptı.

CANLI YAYINDA GÖNDERME YAPTI

Derbide Fenerbahçeli taraftarlar top Caner Erkin'in ayağına geldiğinde yoğun protestoda bulunmuştu. Beşiktaş'ın 2-1 yenilgiye uğramasından büyük bir mutluluk duyan Asena Atalay, eski eşine göndermede bulunmadan edemedi.