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Takıları bölüşüp, boşandılar

Oyuncu Yosi Mizrahi, 6 yıllık eşiyle anlaşmalı boşandı

Takıları bölüşüp, boşandılar

Oyuncu Yosi Mizrahi, 6 yıllık eşiyle anlaşmalı boşandı

28 Şubat 2015 Cumartesi 14:56
Takıları bölüşüp, boşandılar
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AVUKATI, Mizrahi ve eşinin aralarında düzenledikleri nikâhta takılan takıları paylaştıklarını belirtti on olarak "Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi" adlı dizide Esad Paşa'yı canlandıran oyuncu Yusuf (Yosi) Mizrahi, 6 yıllık eşi Özlem Mizrahi'den anlaşmalı olarak boşandı. Taraflar birbirlerinden maddi-manevi herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı. Davacı Yusuf Mizrahi'nin avukatı, boşanma protokolü gereği tarafların nikâh merasiminde takılan takıları da eşit şekilde paylaştıklarını belirtti.
Sinema ve dizi filmler dışında Reklam filmlerinde de rol alan, çeşitli TV kanallarında program sunuculuğu da yapan 44 yaşındaki Yusuf Mizrahi, Özlem Mizrahi ile 2009'da evlendi. Çiftin çocukları olmadı. Mutlu günlerin ardından "fikren ve ruhen anlaşamadıkları" gerekçesiyle geçen ay evliliğini bitirme kararı alan Yusuf Mizrahi, 6 yıllık eşi Özlem ' N Mizrahi'ye boşanma davası V açtı. Ünlü oyuncunun^ avukatı Tolga Tepret dilekçede, tarafların tekrar bir araya gelip evliliklerini devam ettirmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.
Tarafların boşanmak için 5 Şubat 2015'te bir "boşanma protokolü" imzaladıklarını belirten avukat Tepret, "Protokol gereği taraflar birbirlerinden herhangi bir tedbir, yoksulluk nafakası veya maddi manevi tazminat istememektedirler. Nikâh merasiminde Özlem Mizrahi ile Yusuf Mizrahi ailesi ve yakınları tarafından hediye edilen takıların tamamı taraflar arasında eşit şekilde paylaşılmıştır. Ortak konuttaki her türlü şahsi eşyalarını ayırmışlardır. Tarafların boşanmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.
İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına davacı Yusuf Mizrahi ile davalı eş Özlem Mizrahi katıldı. Tanınmamak için başına şapka taktığı görülen Yusuf Mizrahi duruşmada^dava dilekçesini tekrar etti ve boşanmalarına karar verilmesinAstedi. Davalı eş Özlem Mizrahi de "Boşanmamıza karar verilsin. Sulh ihtimalimiz yok" dedi. İlk duruşmada kararını açıklayan mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Boşanma protokolü uyarınca, tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi manevi tazminat ya da nafaka talebinde bulunmamaları karara fendi.


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Son Güncelleme: 28.02.2015 13:57
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