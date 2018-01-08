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Tacize dikkat çekmek için herkesin siyah giydiği geceye damga vurdu

75. Altın Küre Ödül Töreni'nde Hollywood'daki taciz skandalına karşı herkes siyah giydi. Bir tek oyuncu Blanca Blanco kırmızı derin yırtmaçlı elbise tercih etti

Tacize dikkat çekmek için herkesin siyah giydiği geceye damga vurdu

75. Altın Küre Ödül Töreni'nde Hollywood'daki taciz skandalına karşı herkes siyah giydi. Bir tek oyuncu Blanca Blanco kırmızı derin yırtmaçlı elbise tercih etti

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:16
Tacize dikkat çekmek için herkesin siyah giydiği geceye damga vurdu
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OSCAR Ödülleri'nin habercisi sayılan 75. Altın Küre Ödülleri (2018 Golden Globe Ödülleri), 8 Ocak'ta Beverly Hills'te düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Hollywood dünyasının en ünlü isimlerinin katıldığı törende Blanca Blanco'nun derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti.

DERİN YIRTMACI İLE NEFES KESTİ

Cesur kıyafet seçimleriyle bilinen 36 yaşındaki oyuncu Blanca Blanco, Hollywood'daki cinsel taciz skandalı için yapılan protestoya katılmadı. Herkesin siyah giydiği gecede Blanca kıpkırmızı bir kıyafet seçerek adeta gecede parladı. Güzel oyuncunun derin yırtmacı da nefes kesti.

İşte Blanca Blanco'nun o elbisesi:,

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HollywoodKüreCinsellikMagazin
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