Tacize dikkat çekmek için herkesin siyah giydiği geceye damga vurdu

Cesur kıyafet seçimleriyle bilinen 36 yaşındaki oyuncu Blanca Blanco, Hollywood'daki cinsel taciz skandalı için yapılan protestoya katılmadı. Herkesin siyah giydiği gecede Blanca kıpkırmızı bir kıyafet seçerek adeta gecede parladı. Güzel oyuncunun derin yırtmacı da nefes kesti.

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