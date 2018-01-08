Tacize dikkat çekmek için herkesin siyah giydiği geceye damga vurdu

OSCAR Ödülleri'nin habercisi sayılan 75. Altın Küre Ödülleri (2018 Golden Globe Ödülleri), 8 Ocak'ta Beverly Hills'te düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Hollywood dünyasının en ünlü isimlerinin katıldığı törende Blanca Blanco'nun derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti.
DERİN YIRTMACI İLE NEFES KESTİ
Cesur kıyafet seçimleriyle bilinen 36 yaşındaki oyuncu Blanca Blanco, Hollywood'daki cinsel taciz skandalı için yapılan protestoya katılmadı. Herkesin siyah giydiği gecede Blanca kıpkırmızı bir kıyafet seçerek adeta gecede parladı. Güzel oyuncunun derin yırtmacı da nefes kesti.
İşte Blanca Blanco'nun o elbisesi:,
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.