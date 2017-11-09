Taciz skandalında flaş gelişme! İki ajan tutmuş...

HOLLYWOOD'u sarsan taciz sakandalında yeni gelişme... Kendisini kadın hakları savunucusu olarak tanıtan ajanlar, taciz iddialarının sahibi kadınlarla buluşarak ağızlarından laf almaya çalıştı. Böylece Harvey Weinstein, kendisine yöneltilen suçlamaların önünü tıkayabilecekti.Ajanların, sadece kadınlardan değil gazetecilerden de gizlice bilgi almayı çalıştığı öne sürüldü.