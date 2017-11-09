Taciz skandalında flaş gelişme! İki ajan tutmuş...

HOLLYWOOD'u sarsan taciz sakandalında yeni gelişme... Kendisini kadın hakları savunucusu olarak tanıtan ajanlar, taciz iddialarının sahibi kadınlarla buluşarak ağızlarından laf almaya çalıştı. Böylece Harvey Weinstein, kendisine yöneltilen suçlamaların önünü tıkayabilecekti.Ajanların, sadece kadınlardan değil gazetecilerden de gizlice bilgi almayı çalıştığı öne sürüldü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.