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9 Kasım 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
9 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Taciz skandalında flaş gelişme! İki ajan tutmuş...

30 yıllık kariyeri boyunca onlarca kadını taciz ettiği iddia edilen 65 yaşındaki yapımcı Harvey Weinstein'in, suçlamaları örtbas etmek için iki özel ajan tuttuğu iddia edildi

Taciz skandalında flaş gelişme! İki ajan tutmuş...

30 yıllık kariyeri boyunca onlarca kadını taciz ettiği iddia edilen 65 yaşındaki yapımcı Harvey Weinstein'in, suçlamaları örtbas etmek için iki özel ajan tuttuğu iddia edildi

09 Kasım 2017 Perşembe 11:58
Taciz skandalında flaş gelişme! İki ajan tutmuş...
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HOLLYWOOD'u sarsan taciz sakandalında yeni gelişme... Kendisini kadın hakları savunucusu olarak tanıtan ajanlar, taciz iddialarının sahibi kadınlarla buluşarak ağızlarından laf almaya çalıştı. Böylece Harvey Weinstein, kendisine yöneltilen suçlamaların önünü tıkayabilecekti.Ajanların, sadece kadınlardan değil gazetecilerden de gizlice bilgi almayı çalıştığı öne sürüldü.

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HollywoodKariyerHarvey Weinstein
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