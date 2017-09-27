Taciz olayından sonra şoke eden karar!

YENİ sezona umutla başlayan ve oyuncu kadrosunda; Şafak Sezer, Hasibe Eren, hamdi alkan, Selen Görgüzel, Korkut Ayhan Taş, Seren Fosforoğlu, Anıl İlter gibi oyuncuların yer aldığı 'Türk Malı' dizisi için final kararı alındı.

REYTİNGLERDE BAŞARIYI YAKALAYAMADI

Star TV yönetiminin, Türk Malı dizisini reytinglerini istenilen düzeyde bulmadığı için yayından kaldırdığı söyleniyor. Türk Malı, 8'inci ve final bölümü ile 27 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelecek.



MEHMET ALİ ERBİL AYRILMIŞTI

Mehmet Ali Erbil, dizi setinde taciz iddiasıyla Türk Malı'ndan ayrılmış yerine kadroya Hamdi Alkan dahil olmuştu. Erbil bu iddiaları yalanlamıştı.