Sylvester Stallone'den Rocky itirafı

Variety dergisine röportaj veren 73 yaşındaki aktör, Rocky filmlerinden çok para kazanmış olsa da çocuklarına bu serinin haklarının miras kalmayacağını söyledi.

Filmler üzerinde hiçbir telif hakkına sahip olmadığını belirten Stallone, "Her kelime, her yazım hatası benimdi. Bana 'paranı aldın ya, neden şikayet ediyorsun?' denildi. Çok sinirlendim" ifadesini kullandı.

Yeni Rocky yolda

Ünlü oyuncu röportajında kendisinin yazıp yönetmeyi planlandığı yeni bir Rocky filminin çekileceğini de açıkladı. İlki 1976 yılında çekilen Rocky, gişede büyük bir başarı elde etmiş, 7 devam filmi daha yapılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 19:01