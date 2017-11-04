Sütyensiz Kendall, patlayan flaşların kurbanı oldu

ABD'li model Kendall Jenner'ın yaş günü kutlamasına Kylie Jenner dışında Kardashian/Jenner ailesi tam kadro katıldı.
KYLIE GECEYE KATILMADI
Kendall Jenner'ın doğum günü kutlaması aile yemeğiyle başladı. Geceye Kardashian ailesi üyeleri neredeyse tam kadro katılırken, Kendall Jenner'ın kardeşi Kylie'nin eksikliği dikkatlerden kaçmadı.
BABALARI AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI
Bir süredir aile üyeleriyle arası açık olan Jenner'ın babası Caitlyn Jenner ise kızının doğum gününü kutladıktan kısa süre sonra açıklama yapmadan restorandan ayrıldı.
KIYAFETİ GECEYE DAMGA VURDU
Kendall Jenner'ın doğum günü kutlaması için giydiğı kot pantolon ve bel üstü tişörtü dikkatlerden kaçmadı. İçine sütyen giymediği gözlenen güzel model, flaşların patlaması ile paparazilerin beklediği frikiği verdi.
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