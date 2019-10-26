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Survivor yarışmasıyla ünlenen Fatmagül Fakı, Kerem Lafçı ile evlendi

Survivor yarışması ile tanınan ve Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Fatmagül Fakı, Kerem Lafçı ile dünyaevine girdi.

MAGAZİN 26.10.2019, 19:56
Survivor yarışmasıyla ünlenen Fatmagül Fakı, Kerem Lafçı ile evlendi
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YAKLAŞIK 2 yıldır aşk yaşayan çift, dün akşam gösterişli bir düğünle nikah masasına oturdu.

Hiçbir detayın atlanmadığı düğünün organizasyonunu Fulya Terim üstlendi. Fulya Terim; eşi Fatih Terim, kızı Buse Terim ve damadı Volkan Bahçekapılı ile birlikte törendeki yerini de aldı. Düğün fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşıldı.

#fatih #terim #düğün #sosyal #medya
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