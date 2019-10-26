Survivor yarışmasıyla ünlenen Fatmagül Fakı, Kerem Lafçı ile evlendi

YAKLAŞIK 2 yıldır aşk yaşayan çift, dün akşam gösterişli bir düğünle nikah masasına oturdu.

Hiçbir detayın atlanmadığı düğünün organizasyonunu Fulya Terim üstlendi. Fulya Terim; eşi Fatih Terim, kızı Buse Terim ve damadı Volkan Bahçekapılı ile birlikte törendeki yerini de aldı. Düğün fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşıldı.