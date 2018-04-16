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Survivor yarışmacısı için cami hoparlöründen oy istediler

Survivor adasından şampiyon olarak ayrılmak isteyen isimler varını yoğunu ortaya koyarken Cumali için hemşehrileri cami hoparlöründen oy istedi

Survivor yarışmacısı için cami hoparlöründen oy istediler

Survivor adasından şampiyon olarak ayrılmak isteyen isimler varını yoğunu ortaya koyarken Cumali için hemşehrileri cami hoparlöründen oy istedi

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:26
Survivor yarışmacısı için cami hoparlöründen oy istediler
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SURVİVOR adasından eleneceklerin halk oylamasıyla belirlendiği formatta, Iğdır Belediyesi yaptığı anonsla dikkat çekti.

CUMALİ, SON DÖNEMLERİN GÖZDE İSMİ OLDU

Yarışmada sona yaklaşıldıkça heyecan ve tartışmalar da artmaya başladı. Survivor adasından şampiyon olarak ayrılmak isteyen isimler varını yoğunu ortaya koyarken son dönem hakkında en çok haber yapılan yarışmacılardan biri de Cumali Akgül oldu.

50 GÜNDE BİN 500 KİLOMETRE YOL YÜRÜDÜ

Özellikle son haftalarda Nagihan ile girdiği tartışmalarla haber olan Cumali yarışmada adı açıklanan ilk isim olmuştu. Survivor'da yer alabilmek için Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen Cumali Akgül, Beyaz Show'a katıldı ve Acun Ilıcalı tarafından Survivor'a kabul edildi, Akgül, yarışmacı olabilmek için 50 günde bin 500 km yol yürüdü.

CUMALİ ANONSU

Acun Ilıcalı'nın 'Sen ilk ve sonuncusun' diyerek adaya kabul ettiği Cumali başarılı grafiğiyle şimdilik adada kalmayı başarırken, memleketi Iğdır'da ilginç bir olay gerçekleşti. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta halktan Cumali için oy istendi ve o anlar da bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kayıt altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
SurvivorCamiHoparlör
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