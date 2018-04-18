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Survivor Turabi gizli favorisini açıkladı

Survivor 8.5 bu akşam ekranlara geldi. Yeni bölümde yarışmacılar Survivor hayatı ve yaşadıkları problemler hakkında açıklamalarda bulundu. Turabi Çamkıran ise gizli favorisini açıkladı.

Survivor Turabi gizli favorisini açıkladı

Survivor 8.5 bu akşam ekranlara geldi. Yeni bölümde yarışmacılar Survivor hayatı ve yaşadıkları problemler hakkında açıklamalarda bulundu. Turabi Çamkıran ise gizli favorisini açıkladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:17
Survivor Turabi gizli favorisini açıkladı
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SURVİVOR'da artık yarışmacılara daha fazla söz hakkı tanınıyor. TV8,5'ta yayınlanan Survivor 8.5 programında yarışmacılarla özel röportajlar yapılıyor. Her bir yarışmacı kamera karşısına geçerek Survivor hayatı ve yaşadıkları problemleri seyirciye aktarıyor.

MERVE AYDIN: TAKIM OLAMAZLARSA BİZİ YENEMEZLER
Ünlüler takımında yer alan ve başarılı bir performans sergileyen Merve Aydın, oyunlarda bariz üstünlük kurdukları Gönüllüler'in takım olması gerektiğini söyledi. Merve, Gönüllüler'de yarışmacıların birbirine inanmadığını söyledi. "Aydın takım olamazlarsa bizi yenemezler." dedi.

MURAT CEYALAN: KAYBETME PSİKOLOJİNE HAPSOLDUK
Murat Ceylan üst üste kaybedilen oyunlar sonrasında kaybetme psikolojisine büründüklerini dile getirdi. Bu hafta inançsız olmadıklarını smyleyen Ceylan, "Kaybetme psikolojisine hapsolduk" yorumunda bulundu.

TURABİ GİZLİ FAVORİSİNİ AÇIKLADI
Turabi kadın yarışmacıların performanslarını yorumladı. Sahra ve Berna'nın iyi performans sergilediğini söyleyen Turabi gizli favorisinin ise Elif olduğunu açıkladı.

"ÇOCUK HİLMİCEM BÜYÜDÜ"
Survivor 2018'e All Star olarak başladığını ve sonradan Gönüllüler'e geçtiğini belirten Hilmi Cem, güzel bir sonuçla yarışmayı tamamlayacağını hissettiğini söyledi. Hilmicem Survivor'da tecrübe kazandığını aktararak "Çocuk Hilmicem büyüdü" yorumunda bulundu.

SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da bu hafta en az SMS oyu alan Cumali Akgül yarışmaya veda etti.

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