Survivor tarihinde bir ilk! Yarışmacı kendi isteğiyle veda etti

GÖNÜLLÜLER takımına sonradan dahil olan Batuhan Buğra Eruygun, Survivor ekibine yarışmaya devam edemeyeceğini bildirdi.
YARIŞMAYA DEVAM EDEMEYECEK
Survivor'ın yapımcıs ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde Batuhan Buğra Eruygun'un yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.
DİZİNDEN SAKATLIK GEÇİRMİŞTİ
Gönüllüler takımına yedeklerden dahil olan 26 yaşındaki milli atlet, dizinden sakatlık geçirmiş, bir türlü beklentileri karşılayamamıştı.
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