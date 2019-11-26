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Survivor şampiyonu, polisi dakikalarca darp edip kafasında şişe kırdı!

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, iki arkadaşıyla gittiği mekanda bir polisi darp etti. Polisin kafasında cam şişe kıran Kılıççı ve arkadaşlarının 3'er yıl hapsi istendi.

MAGAZİN 26.11.2019, 13:37
Survivor şampiyonu, polisi dakikalarca darp edip kafasında şişe kırdı!
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına katılarak şampiyon olan Adem Kılıççı, Sarallar grubuna mensup arkadaşları Aziz Saral ve Fikri Saral, eğlenmek için gece kulübüne gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde çıkan tartışma sısa sürede arbedeye dönüştü ve polis olan şahıs, Kılıççı ve Sarallar tarafından feci şekilde darp edildi.

MEMURUN KAFASINA CAM ŞİŞE KIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre: Güvenlik Büro'da çalışan polis memuru Murat C., kız arkadaşıyla birlikte İstanbul Ortaköy'deki lüks bir eğlence mekanına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüpte eğlenen çift, yan masada bulunan bir grupla tartışmaya başladı. İddiaya göre genç adam eğlenirken bir yandan da video çekiyordu. Yan masada bulunan müşteriler ise, "Bizim fotoğrafımızı mı çekiyorsun?" dedi. Kılıçcı, Sarallar grubuna mensup Aziz Saral ve Fikri Saral'ın aralarında bulunduğu grup arasında başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. İddiaya göre, polis memuru, aniden grubun saldırısına uğradı. Kılıççı masada bulunan cam şişeyi polis memurunun kafasında kırdı.

DAKİKALARCA DARP EDİLDİ

Yere yığılan polis memuru, aynı grup tarafından dakikalarca darp edildi. Mekanın görevlileri olaya müdahale etti. Yerde kanlar içinde kalan polis memuru ambulansla hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Mağdur sıfatıyla ifadesi alınan polis memuru, kendisini darp eden şahısları tespit etti.

3'ER YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Kılıççı, Aziz Saral ve Fikri Saral hakkında başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede iştirak halinde silahla polis memuru Murat C.'yi darp ettikleri ileri sürülen şüpheliler hakkında 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istendi.

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. 2001 Avrupa Şampiyonası 2.si 2009 Akdeniz Oyunları 2.si 2011 Avrupa Şampiyonası 2.si 2013 Akdeniz Oyunları 1.si 2014-2015 AIBA APB Proboxing Dünya Şampiyonu olmuştur. 2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmiştir Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapmaktadır. 2017 yılında Survivor'da yarıştı. 2018 yılında Survivor'da tekrar yarışan Adem şampiyonluğu almıştır. Adem Kılıççı 2019 yılı Survivor Türkiye Yunanistan'a giden eski yarışmacılar arasında yer almıştır.

#Survivor #şampiyon #Polis #darp #Adem Kılıççı
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