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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Survivor Panorama'da olay! Yayına ara verildi!

TV8'de yayınlanan ve Survivor yarışmasına dair analizlerin yapıldığı 'Survivor Panorama' programında Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül, canlı yayında sert bir tartışma yaşayınca yayına ara verildi.

Survivor Panorama'da olay! Yayına ara verildi!

TV8'de yayınlanan ve Survivor yarışmasına dair analizlerin yapıldığı 'Survivor Panorama' programında Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül, canlı yayında sert bir tartışma yaşayınca yayına ara verildi.

21 Mart 2018 Çarşamba 14:14
Survivor Panorama'da olay! Yayına ara verildi!
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TV8’İN Survivor hakkında analizlerin konuşulduğu Survivor Panorama’da sunucu Nur Tuğba Algül ile Seda Akgül kavga etti. Tartışma ancak yayının kesilmesi ile bitirildi. İşte tartışmanın konusu ve o hararetli tartışmanın yaşandığı video…

Şu sıralar Survivor’da yarışmacı olarak bulunan Hakan Hatipoğlu’nun kardeşinin gönderdiği mektup yüzünden tartışan ikili, birbirlerine yönelik oldukça sert ve iddialı ifadeler kullanmaya başladı.

HAKAN URAL DA DURDURAMADI
Hakan Ural’ın araya girme çabaları yeterli olmayınca yayına apar topar bir ara verildi.

İkili arasındaki tansiyonu düşürmeye çalışan Hakan Ural başarılı olamadı. Daha sonra reji ekibi VTR’ye giderek durumu kurtarmaya çalıştı.

Seda Akgül, Tuğba Algül’e “Sen mi bana öğreteceksin” diye sorunca Algül de altında kalmadı ve “Gerekirse evet” dedi. O anlarda ortalık iyice gerildi ve VTR’ye gidilmesine karar verildi.

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SurvivorPanoramaOlayYayına Ara VerildiSeda AkgülTuğba AlgülHakan Ural
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