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Survivor Nagihan, ünlü şarkıcının eski eşiyle aşk yaşıyor

Survivor Nagihan, şarkıcı Hatice'nin eski eşi Ramiz Özbay ile aşk yaşadığını Instagram'dan duyurdu. Zamanında Hatice, Seda Sayan'ın programında eski eşinden şiddet gördüğünü söylemişti

Survivor Nagihan, ünlü şarkıcının eski eşiyle aşk yaşıyor

Survivor Nagihan, şarkıcı Hatice'nin eski eşi Ramiz Özbay ile aşk yaşadığını Instagram'dan duyurdu. Zamanında Hatice, Seda Sayan'ın programında eski eşinden şiddet gördüğünü söylemişti

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:14
Survivor Nagihan, ünlü şarkıcının eski eşiyle aşk yaşıyor
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SURVIVOR'UN hırslı yarışmacılarından Nagihan  Karadere, yarışma sırasında kocası tarafından aldatılmış, yarışmadan sonra eşiyle boşanmıştı. Nagihan, şarkıcı Hatice'nin şiddet gördüğü eski eşi Ramiz Özbay ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti.

NAGİHAN'IN ESKİ EŞİ ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI BASINA VERMİŞTİ

Nagihan  Karadere, Uğur  Gökçe'den kendisini aldattığı için boşanmıştı. Uğur  Gökçe, boşanmanın ardından Nagihan ile evliyken çekilmiş çıplak fotoğraflarını basına servis etmişti.

RAMİZ ÖZBAY, HATİCE'NİN ESKİ KOCASIYDI

Nagihan'ın şuan birlikte olduğu iş adamı Ramiz Özbay, şarkıcı Hatice'nin eski kocasıydı. Hatice, zamanında  Seda Sayan'ın programına çıkıp canlı yayında şiddet gördüğünü söylemişti.

İşte Nagihan ve Ramiz Özbay'ın o pozları:

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