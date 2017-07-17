Survivor Nagihan, ünlü şarkıcının eski eşiyle aşk yaşıyor

SURVIVOR'UN hırslı yarışmacılarından Nagihan Karadere, yarışma sırasında kocası tarafından aldatılmış, yarışmadan sonra eşiyle boşanmıştı. Nagihan, şarkıcı Hatice'nin şiddet gördüğü eski eşi Ramiz Özbay ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti.
NAGİHAN'IN ESKİ EŞİ ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI BASINA VERMİŞTİ
Nagihan Karadere, Uğur Gökçe'den kendisini aldattığı için boşanmıştı. Uğur Gökçe, boşanmanın ardından Nagihan ile evliyken çekilmiş çıplak fotoğraflarını basına servis etmişti.
RAMİZ ÖZBAY, HATİCE'NİN ESKİ KOCASIYDI
Nagihan'ın şuan birlikte olduğu iş adamı Ramiz Özbay, şarkıcı Hatice'nin eski kocasıydı. Hatice, zamanında Seda Sayan'ın programına çıkıp canlı yayında şiddet gördüğünü söylemişti.
İşte Nagihan ve Ramiz Özbay'ın o pozları:
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