Survivor Merve 11 yıl sonra mezun oldu!

MERVE Aydın, mutluluğunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"Uzun bir serüvenin sonuna geldik. İnanılmaz mutluyum. Bu 11 yıllık süreçte Marmara Üniversitesi'nin bana en büyük hediyesi sevgili eşim oldu. Başta annem, babam, kardeşim olmak üzere sevgili eşime, arkadaşlarıma benim için çok değerli olan canım bitanecik hocama ve değerli hocalarımın hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz okulumu çok seviyorum ve en fazla bu kadar uzatabildim... Her şeyin bir sonu olduğu gibi bunun da bir sonu vardı ve artık mezunum..."



