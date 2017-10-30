Survivor'la ilgili büyük sürprizi duyurdu: Bir ilk yaşanacak

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu sene yine önemli değişiklikler yapıldı. Acun Ilıcalı, yapılan değişiklikleri Twitter üzerinden paylaştı.

ACUN ILICALI MÜJDEYİ VERDİ

Acun Ilıcalı, Survivor 2018'de iki takımdan birinin bu zamana kadarki en güçlü isimlerden oluşacağını, gönüllüler takımına ise yepyeni isimler geleceğini söyleyerek bambaşka bir Survivor müjdesini verdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı: