Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108764
ALTIN
154.290
DOLAR
3.7735
STERLİN
4.9593
EURO
4.3908
30 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
30 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Mandalina kabuklarını sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyor
Mandalina kabuklarını sakın atmayın!
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
banner468

Survivor'la ilgili büyük sürprizi duyurdu: Bir ilk yaşanacak

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2018'de bir ilk yaşanacağını söyleyerek "Takımların biri AllStar diğeri gönüllüler olacak." dedi

Survivor'la ilgili büyük sürprizi duyurdu: Bir ilk yaşanacak

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2018'de bir ilk yaşanacağını söyleyerek "Takımların biri AllStar diğeri gönüllüler olacak." dedi

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:39
Survivor'la ilgili büyük sürprizi duyurdu: Bir ilk yaşanacak
banner404

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu sene yine önemli değişiklikler yapıldı.  Acun Ilıcalı, yapılan değişiklikleri  Twitter üzerinden paylaştı.

ACUN ILICALI MÜJDEYİ VERDİ

Acun Ilıcalı, Survivor 2018'de iki takımdan birinin bu zamana kadarki en güçlü isimlerden oluşacağını, gönüllüler takımına ise yepyeni isimler geleceğini söyleyerek bambaşka bir Survivor müjdesini verdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı:

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TwitterAcun IlıcalıMagazinSurvivor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyalı Deniz Seki Umre'ye gitti 
Alanyalı Deniz Seki Umre'ye gitti 
Fİ için yaptığı hazırlıklar boşa gitti!
Fİ için yaptığı hazırlıklar boşa gitti!
Düelloda son perde! Bakanlık Gülben'den alıp Erhan'a verdi
Düelloda son perde! Bakanlık Gülben'den alıp Erhan'a verdi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim