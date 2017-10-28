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Survivor'ın ilk yarışmacısını canlı yayında açıkladı

Acun Ilıcalı, konuk olduğu Beyaz Show'da Survivor'a katılmak için Iğdır'dan İstanbul'a kadar yürüyen Cumali Akgül'ün 2018' kadrosunda yer alan ilk isim olduğunu duyurdu

Survivor'ın ilk yarışmacısını canlı yayında açıkladı

Acun Ilıcalı, konuk olduğu Beyaz Show'da Survivor'a katılmak için Iğdır'dan İstanbul'a kadar yürüyen Cumali Akgül'ün 2018' kadrosunda yer alan ilk isim olduğunu duyurdu

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:35
Survivor'ın ilk yarışmacısını canlı yayında açıkladı
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KANAL D ekranında yeni sezoan 'merhaba' diyen 'Beyaz Show'da 'Survivor' sürprizi yaşandı. Programa konuk olan  Acun Ilıcalı, canlı yayında flaş bir açıklama yaptı.

EFOR TESTİNDEN BAŞARILI SONUÇ ALAMADI

Reyting rekortmeni yarışmaya katılabilmek için  Iğdır'dan  İstanbul'a kadar yürüyen Cumali Akgül, 'Beyaz Show'da müjdeli haberi aldı. 50 günde yaklaşık 1500 km yürüdükten sonra  Acun Ilıcalı ile görüşen Cumali Akgül, efor testinden başarılı sonuç alamamasına rağmen  Beyazıt Öztürk ve seyircilerin de ısrarı sonucu hayalini gerçekleştirdi.

ACUN ILICALI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

'Beyaz Show' canlı yayını öncesi ekip arkadaşlarıyla bir değerlendirme yaptığını ifade eden Ilıcalı, Cumali Akgül'ün 'Survivor 2018' kadrosunda yer alan ilk isim olduğunu duyurdu.

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