Survivor Fatih'ten Guinness Rekorlar Kitabı başvurusu!

10 yılda 164 kampanyasız reklam filminde oynayarak bir rekora imza atan Fatih Hürkan, "dünyada en çok reklam filmi çeken oyuncu" oldu. Bunu tescillemek için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuran oyuncu, kendisinden rol aldığı reklam filmlerinin görüntülerinin istendiğini, bu görüntüleri tamamlarsa bir ilke imza atacağını vurguladı.Fatih Hürkan, 1998 Best Model of Turkey birincisi olmuş ve 27 yaşında bu ünvanı alarak, "Türkiye’nin en yaşlı Best Modeli" olmayı başarmıştı. Daha önce Türkiye’nin ilk animasyonlu aksiyon dizisinde rol alan Hürkan, Türkiye’nin ilk pembe dizisi ‘Fırtınalı Aşk’ta kamera karşısına geçmişti.Mankenlikten oyunculuğa geçen Hürkan, 'Survivor 2017'de ünlüler takımının çok konuşulan yarışmacılarından olmuştu. Birçok reklam ve dizi filminde rol alan, aynı zamanda sunuculuk yapan yakışıklı oyuncu, yeni sezon için gelen teklifleri değerlendiriyor. Senaryo okuduğunu belirten Hürkan, "Bu sezon ekranlara dönmeyi çok istiyorum" dedi.