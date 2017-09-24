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Survivor'dan sonra aşkını bıraktı, şimdi de oyuncu oldu

ATV'nin yeni başlayacak olan dizisi Bahtiyar Ölmez'in kadrosunda, Survivor Semih'in de rol alacağı öğrenildi. Semih yarışmadan sonra sevgilisini terk etmişti

Survivor'dan sonra aşkını bıraktı, şimdi de oyuncu oldu

ATV'nin yeni başlayacak olan dizisi Bahtiyar Ölmez'in kadrosunda, Survivor Semih'in de rol alacağı öğrenildi. Semih yarışmadan sonra sevgilisini terk etmişti

24 Eylül 2017 Pazar 17:17
Survivor'dan sonra aşkını bıraktı, şimdi de oyuncu oldu
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TV8 ekranlarında yer alan Survivor'ın çok konuşulan yarışmacılarından  Semih Öztürk oyuncu oldu. Yarışmadan sonra sevgilisini bırakan Semih şöhretine şöhret kattı.

ACUN'UN İHYA ETTİĞİ İSİMLER ARASINDA YERİNİ ALDI

Acun Ilıcalı, kime el attıysa ihya oldu. Bu isimler arasına  Semih Öztürk'te ATV'nin yeni dizisi Bahtiyar Ölmez'de yer alarak dahil olmuş oldu.

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Acun IlıcalıSemih ÖztürkTv8ATV
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