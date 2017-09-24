Survivor'dan sonra aşkını bıraktı, şimdi de oyuncu oldu

TV8 ekranlarında yer alan Survivor'ın çok konuşulan yarışmacılarından Semih Öztürk oyuncu oldu. Yarışmadan sonra sevgilisini bırakan Semih şöhretine şöhret kattı.
ACUN'UN İHYA ETTİĞİ İSİMLER ARASINDA YERİNİ ALDI
Acun Ilıcalı, kime el attıysa ihya oldu. Bu isimler arasına Semih Öztürk'te ATV'nin yeni dizisi Bahtiyar Ölmez'de yer alarak dahil olmuş oldu.
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